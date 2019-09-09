Ялуторовск, Тюменская область, , 11:38 — REGNUM В тюменском городе Ялуторовске из 20 мандатов в седьмом созыве гордумы 17 получат представители партии «Единая Россия». По одному мандату достанутся представителям «Справедливой России», ЛДПР и самовыдвиженец, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в избиркоме Тюменской области.

По итогам выборов 8 сентября 2019 года жители Ялуторовска проявили одну из самых высоких явок на избирательные участки по региону — 30,4% от общего числа избирателей. Общая явка в Тюменской области составила 20,03%.

В думе Ялуторовска шестого созыва из 20 мандатов 18 было у единороссов, два других были у представителей партий «Справедливая Россия» и ЛДПР.

Напомним, в Тюменской области 8 сентября 2019 года прошла 41 избирательная кампания.

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