Анкара, , 11:43 — REGNUM Президент Турции Реджеп Эрдоган примет участия в церемонии интронизации нового императора Японии Нарухито, об этом 9 сентября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы будем присутствовать на церемонии возведения на престол императора Японии, которая состоится 21−22 октября», — заявил Эрдоган выступая на церемонии открытия музея современного искусства в провинции Эскишехир.

Напомним, новый император Японии Нарухито вступил на престол 1 мая, после отречения своего отца Акихито, вызванного преклонным возрастом монарха.

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