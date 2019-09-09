Москва, , 11:32 — REGNUM Обмен заключенными между Россией и Украиной является «тектоническим сдвигом» в отношениях двух стран, заявил 9 сентября главный редактор РИА Новости Украины Кирилл Вышинский в ходе пресс-конференции в Москве.

«Я надеюсь, что то, что произошло, — серьёзный сдвиг, — сказал Вышинский. — Может быть, даже употреблю такой классический журналистский штамп — тектонический сдвиг в отношениях».

Вышинский выразил надежду, что эти изменения непременно произойдут. В этом смысле, добавил журналист, он разделяет мнение президента России Владимира Путина, который считает, что «два народа, которые вышли из одного корня, — обязаны, обречены на примирение».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября состоялся обмен заключенными между Россией и Украиной по формуле «35 на 35». Российский лидер Владимир Путин помиловал 11 украинских граждан, осужденных в России, также было прекращено уголовное преследование 24 украинских военных моряков.

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