Москва, , 11:31 — REGNUM Миф о том, что парламентские оппозиционные партии являются в РФ лишь мальчиками для битья, был опровергнут итогами выборов 8 сентября, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.

«Очень интересная тенденция — это победа представителей ЛДПР в Хабаровском крае и на довыборах депутатов Госдумы и на других выборах в Хабаровском крае, а также победа коммуниста Локотя в Новосибирске, — сказал Шаповалов. — Что здесь общее? Фактически получается очень интересная картина — и там, и там победу одержала, с одной стороны, действующая власть, с другой стороны, эта действующая власть в общем контексте является парламентской оппозицией».

Эти победы либерал-демократов и коммунистов, по мнению Шаповалов, развенчивают миф о том, что парламентские оппозиционные партии являются лишь некими «мальчиками для битья», и если они побеждают, то это случайность. Хабаровский край, как подчеркнул эксперт, продемонстрировал, что это не случайность.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) после обработки 100% протоколов на выборах главы города набрал 50,25% голосов.

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