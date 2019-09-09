Москва, 9 сентября 2019, 11:31 — REGNUM Миф о том, что парламентские оппозиционные партии являются в РФ лишь мальчиками для битья, был опровергнут итогами выборов 8 сентября, считает политолог Владимир Шаповалов. Об этом он заявил 9 сентября корреспонденту ИА REGNUM.
Эти победы либерал-демократов и коммунистов, по мнению Шаповалов, развенчивают миф о том, что парламентские оппозиционные партии являются лишь некими «мальчиками для битья», и если они побеждают, то это случайность. Хабаровский край, как подчеркнул эксперт, продемонстрировал, что это не случайность.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, действующий мэр Новосибирска Анатолий Локоть (КПРФ) после обработки 100% протоколов на выборах главы города набрал 50,25% голосов.
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