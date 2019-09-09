Новосибирск, , 11:31 — REGNUM Первый заместитель председателя законодательного собрания Новосибирской области, руководитель Новосибирского регионального отделения партии «Единая Россия» Андрей Панфёров, комментируя итоги выборов в регионе, отметил, что из 31 выборной кампании, которые состоялись накануне, ЕР приняла участие в 30.

Отметим, что «Единая Россия» отказалась от выдвижения своего кандидата на выборах мэра Новосибирска

«Результаты единого дня голосования: из 72 мандатов партия «Единая Россия» выиграла 63 (87,5%). Я считаю, что партия одержала победу на территории Новосибирской области. Однако победа нам голову не вскружила. Мы отлично понимаем, что в преддверии выборов 2020 года предстоит большая работа», — сказал Панфёров.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября на территории Новосибирской области проходило более 30 избирательных кампании, в ходе которых замещены более 70 депутатских мандатов, а также избраны главы двух муниципальных образований — мэр Новосибирска и глава Филипповского сельсовета Ордынского района.