Санкт-Петербург, , 11:34 — REGNUM Петербург показал рекордно низкую явку на губернаторских выборах за всю историю подобных голосований. Председатель Горизбиркома Виктор Миненко огласил данные по итогам анализа 98,3% протоколов, передает корреспондент ИА REGNUM.

На участки пришли 30,08% от числа избирателей, имеющих право голоса, или, в абсолютных цифрах, 1 млн 133 тыс. 157 человек. По итогам голосования 64,47% голосов набрал врио губернатора, самовыдвиженец Александр Беглов. За него проголосовали 726 тыс. 787 избирателей.

Второе место заняла, по предварительным данным, депутат ЗакСа Надежда Тихонова («Справедливая Россия») с 16,85%, получив голоса 189 тыс. 973 человек. Последнее место занимает депутат ЗакСа Михаил Амосов, выдвинувшийся от «Гражданской платформы» (180 тыс. 329 избирателей, 15,99% голосов).

«Это предварительные результаты», — подчеркнул Миненко. Итоги выборов Горизбирком обязан озвучить в течение 10 дней, это будет сделано по результатам введения в ГАС-Выборы 100% протоколов.

Заметим, явка избирателей на предыдущих выборах губернатора Петербурга в 2014 году составила 39,36%. На губернаторских выборах в 1996, 2000 и 2003 годах цифры явки также были выше, чем 8 сентября 2019 года.

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