Чита, 9 сентября 2019, 11:28 — REGNUM Итоги выборов губернатора Забайкальского края, на которых врио главы Александр Осипов показал лучший результат из всех российских участников губернаторских кампаний, прокомментировала ИА REGNUM член Российской и Забайкальской общественных палат, декан психолого-педагогического факультета Забайкальского госуниверситата Татьяна Клименко.
«Мы уже четвертый раз выбираем губернатора, и такого ни разу не было — новый глава региона получил высоченный результат почти 90 процентов! Люди вдохновенно шли на избирательные участки и их степень ожидания от действий нового губернатора, конечно, высочайшая.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на выборах губернатора Забайкальского края, осенью 2018 года Забайкальский край и Бурятия вошли в состав Дальневосточного федерального округа. С этого времени на регионы стал распространять все льготы и преференции, положенные дальневосточникам.
На состоявшихся 8 сентября 2019 года, выборах врио губернатора Александр Осипов, согласно предварительным данным, наибольший процент голосов в свою поддержку. За него проголосовали почти 250 тысяч человек. Без губернатора Забайкалье осталось осенью 2018 года, после того как в добровольную отставку попросилась Наталья Жданова.
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