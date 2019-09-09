Бангкок, , 11:26 — REGNUM Индонезия получает сигнал от Индии немедленно выйти из тупика в переговорах по многостороннему соглашению «Всеобъемлющее региональное экономическое партнерство» (ВРЭП), сообщает информационное агентство Antara.

Министр торговли Индонезии Энггартиасто Лукита после участия во встрече стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) с Индией в Бангкоке (Таиланд) 8 сентября заявил, что Индия по-прежнему привержена завершению переговоров по ВРЭП в ноябре 2019 года.

По словам министра, Индия также запросила доступ к услугам стран-подписантов договора ВРЭП, если регион хочет получить доступ к рынку товаров в Индии.

Напомним, соглашение ВРЭП охватывает 10 стран АСЕАН, а именно Индонезию, Бруней, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Филиппины, Сингапур, Таиланд, Вьетнам и 6 стран-торговых партнеров АСЕАН, а именно Китай, Индию, Японию, Австралию, Южную Корею и Новую Зеландию. Обсуждение соглашения началось в 2012 году.

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