Ямусукро, , 11:33 — REGNUM Президент Кот-д'Ивуара Алассан Уаттара утвердил изменения в правительстве страны. Об этом передает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление пресс-службы правительства страны.

По информации агентства, Кобенан Куасси Аджумани был назначен на должность министра сельского хозяйства в крупнейшей в мире стране-производителе какао. Адама Кулибали занял пост министра финансов.

Аналитики говорят, что перестановки в правительстве Уаттары могут быть шагом на пути к подготовке к президентским выборам 2020 года.

По словам журналистов агентства, на карту в голосовании в следующем году будет поставлена стабильность крупнейшей экономики франкоязычной Западной Африки, которая все еще восстанавливается после короткой гражданской войны, которая привела к победе Уаттары в 2010 году над действующим тогда президентом Лораном Гбагбо.