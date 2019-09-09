Владикавказ, , 11:23 — REGNUM В Северной Осетии подводят итоги выборов депутатов Собрания представителей города Владикавказа седьмого созыва и депутатов и глав в трёх районах — Дигорском, Ирафском и Моздокском.

По предварительным данным, явка на выборах во Владикавказе составила около 39%, что составило более 93 тыс. человек. Напомним, жители города выбирали депутатов горсовета. Всего в выборах участвовали 140 кандидатов от восьми политических партий и 84 кандидата по одномандатным избирательным округам.

В Дигоре на выборы главы городского поселения явились почти 29% избирателей, за главу селения Чикола в Ирафском районе пришли проголосовать более 40% включенных в списки для голосования на дату выборов.

В Моздокском районе за глав селений Киевское и Притеречное пришли отдать голоса почти 24%. В Кизляре в дополнительных выборах депутатов собрания представителей приняли участие почти 38% избирателей.

Всего в единый день голосования в Северной Осетии на выборах районных, городских и сельских депутатов, а также глав ряда сельских поселений могли принять участие около 290 тыс. жителей республики, 85% из которых приходится на Владикавказ. Стоит отметить, что на официальном сайте ЦИК Северной Осетии в настоящее время предварительных итогов голосования пока нет.

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