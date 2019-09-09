Москва, 9 сентября 2019, 12:00 — REGNUM

Радио Регнум
Радио Регнум
Иван Шилов © ИА REGNUM

Следующий выпуск слушайте в 14:00 (время московское).

Читайте ранее в этом сюжете: США отказали России и приступили к обучению её оппозиции: Радио REGNUM