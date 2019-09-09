Ереван, , 11:18 — REGNUM Сегодня, 9 сентября, в Ереване открывалась осенняя сессия парламента Армении седьмого созыва.

По данным пресс-службы Национального собрания страны, всего на повестке дня значится 57 вопросов. 20 из них — обязательные для обсуждения, ещё более 40 — те, которые получили положительное заключение по итогам обсуждений в профильных комиссиях.

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Так, парламентариям предстоит обсудить поправки в Налоговый и Трудовой кодексы, к закону об обязательном исполнении судебных актов и «О гарантиях деятельности Национального собрания Республики Армения».

Также депутатам представлены шесть законопроектов, на которые комиссия дала отрицательные заключения.

Как сообщало ИА REGNUM, внеочередные выборы в парламент Армении состоялись 9 декабря 2018 года. Победу одержал блок «Мой шаг» тогдашнего и. о. премьер-министра Никола Пашиняна. Второе место заняла партия «Процветающая Армения» крупного бизнесмена Гагика Царукяна, на третьем месте партия «Светлая Армения». Остальные политические силы не преодолели необходимый барьер для прохождения в Национальное собрание седьмого созыва.

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