Ереван, , 11:18 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян призвал жителей Джермука освободить проезд на дорогах к золотоносному месторождению Амулсар. Соответствующее заявление Пашинян сделал в прямом эфире на своей странице в Facebook.

По его словам, в стране создается специальная комиссия, которая будет наделена полномочиями в любое время брать пробу воды, воздуха и почвы в месторождении. В случае несоответствия показателей окружающей среды положенным требованиям разработка месторождения может быть заморожена, сказал Пашинян.

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Он отметил, что разработка может начаться либо в конце следующего года, либо в первом квартале 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, дорога, ведущая к Амулсарскому руднику, уже больше года перекрыта. Ее перекрыли и дежурят на территории жители прилегающих общин, которые выступают против добычи золота на территории их общин.

Так называемый «Амулсарский проект», кроме благ в виде чистого золота, как утверждают экологи, может нанести региону колоссальный ущерб в плане загрязнения окружающей среды и нарушить экосистему как территории Джермука, так и озера Севан.

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