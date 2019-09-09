Новосибирск, , 11:18 — REGNUM На дополнительных выборах депутата горсовета Новосибирска по одномандатному избирательному округу №12 победил замдиректора по общим вопросам компании «Сады гиганта» Павел Чернышев («Единая Россия»). По данным председателя избиркома Новосибирской области Ольги Благо, он набрал 28,42% голосов избирателей. Следом идёт директор компании «Академ-развитие» Игорь Рытиков («Родина») с 23,09% голосов избирателей. На третьем месте помощник депутата новосибирского законодательного собрания Алексей Манохин (КПРФ) — 22,82%. Помощницу депутата горсовета Анастасию Жаркову (ЛДПР) поддержали 11,45% избирателей, а пенсионера Владислава Серебренникова («Справедливая Россия») — 5,26%.

Явка на этих выборах составила 24,72% или 6 039 избирателей.

Напомним, место в совете депутатов Новосибирска стало вакантным после смерти Дмитрия Прибаловца в феврале 2019 года.

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34-летний Павел Чернышев является заместителем директора по общим вопросам агрокомплекса ООО «Сады Гиганта».