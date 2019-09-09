Степанакерт, , 11:16 — REGNUM Наибольшее количество голосов на выборах мэра Степанакерта получил Давид Саркисян, сообщает 9 сентября издание Panorama. am со ссылкой на предварительные данные ЦИК Нагорного Карабаха.

По данным избирательной комиссии Давид Саркисян набрал 7787 голосов избирателей, Григорий Саакян — 4765, Арге Авагян — 3125, Армен Акопян — 3059, Араик Аванесян — 2108. Всего в голосовании приняли участие 21 615 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Нагорном Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления. В настоящее время территориальная избирательная комиссия продолжает подсчет голосов.

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