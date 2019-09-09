Брянск, , 11:16 — REGNUM В единый день голосования 8 сентября 2019 года в Брянске выбирали депутатов городской думы. Региональная избирательная комиссия опубликовала результаты голосования по партийным спискам по состоянию на 9 сентября на 06:09. Как выяснил корреспондент ИА REGNUM, большинство голосов по единому округу было отдано за кандидатов от «Единой России» — 68,64%.

Единая Россия Иван Шилов © ИА REGNUM

На втором месте оказалась ЛДПР с 13,43%, КПРФ смогла набрать 9,30%. За «Справедливую Россию» проголосовали 4,34% избирателей, самый низкий результат у «Коммунистической партии Коммунисты России» — 3,08%. В списках избирателей было зарегистрировано 178 741 человек. Недействительными признали 1 229 бюллетеней.

На выборы пришли 38,24% от зарегистрированных избирателей. В Брянске работало 175 участков.