Москва, , 11:08 — REGNUM Настоящий мотив задержания главного редактора «РИА Новости Украина» Кирилла Вышинского в Киеве — обмен на кого-либо из украинцев, удерживавшихся российской стороной. Об этом журналист рассказал 9 сентября в ходе пресс-конференции в Москве.

По словам Вышинского, замысел украинских властей стал ему ясен в день обыска в его квартире, когда присутствовавший при процедуре адвокат показал ему некое заявление. Там говорилось, что «Вышинского неплохо уже обменять на кого-то», например, на Олега Сенцова.

«Мне сразу стало понятно, что к праву это не имеет никакого отношения», — приводит слова Вышинского RT.

Как сообщало ИА REGNUM, Вышинский был задержан в Киеве в мае 2018 года и помещен под арест. Его включили в списки для обмена заключенными между РФ и Украиной по формуле «35 на 35» и 7 сентября доставили в Москву. Украинские власти обвиняли его в госизмене.

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