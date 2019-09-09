Чита, 9 сентября 2019, 11:05 — REGNUM По итогам губернаторских выборов, состоявшихся в Забайкальском крае 8 сентября 2019 года, новый глава региона Александр Осипов выступил с обращением, в котором поблагодарил избирателей за поддержку, сообщает пресс-служба забайкальского губернатора.
«Выражаю благодарность всем забайкальцам за то, что они разделили нашу веру, что край можно развивать, добиваться успеха, делать его лучше», — сказал Осипов и пообещал, что его команда будет ежедневно работать над улучшением жизни в крае.
«Особо хочу поблагодарить руководителей федерального уровня, полномочное представительство президента в Дальневосточном федеральном округе за помощь, и поддержку, за веру в то, что мы сегодня способны работать иначе, чем работали в предыдущие годы», — сказано также в обращении Александра Осипова.
Как уже сообщало ИА REGNUM, на губернаторских выборах в Забайкальском крае, состоявшихся 8 сентября 2019 года, участвовало пятеро кандидатов. При явке в 35% и с поддержкой 89,62% избирателей победил врио губернатора Александр Осипов. Отвечая на вопрос ИА REGNUM относительно секрета такой исключительной победы на выборах, новый глава отметил: «Мы работали на нужды людей».
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