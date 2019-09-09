Салехард, 9 сентября 2019, 10:58 — REGNUM Ямальский коммунист Александр Ламдо заявил о краже у него 80 голосов избирателей при подсчёте по второму многомандатному округу в Салехарде. Соответствующая жалоба передана в территориальную избирательную комиссию столицы Ямала в прокуратуру ЯНАО, сообщает кандидат в депутаты в думу Салехарда седьмого созыва.
Александр Ламдо также сообщает, что в участковой избирательной комиссии его жалобу на подсчёт голосов не приняли. Он отправил её в территориальную комиссию и прокуратуру.
Как сообщила лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина, наблюдатели от КПРФ зафиксировали фальсификации на выборах в гордуму Ноябрьска, «путём подрисовывания галочек за нужных кандидатов». В Салехарде «украли» голоса на трёх избирательных участках, считают коммунисты ЯНАО.
Напомним, на Ямале 8 сентября 2019 года прошло 10 избирательных кампаний.
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