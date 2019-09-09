Салехард, , 10:58 — REGNUM Ямальский коммунист Александр Ламдо заявил о краже у него 80 голосов избирателей при подсчёте по второму многомандатному округу в Салехарде. Соответствующая жалоба передана в территориальную избирательную комиссию столицы Ямала в прокуратуру ЯНАО, сообщает кандидат в депутаты в думу Салехарда седьмого созыва.

«При подсчёте я записывал голоса за себя. Лично стоял рядом с двумя членами комиссии, один из которых является председателем УИК, и записывал результаты. Я насчитал 278 голосов за себя. Члены участковой избирательной комиссии отказались сообщать мне результаты финального подсчёта, а на увеличенной форме протокола запись не была сделана. После того как были опечатаны пачки с бюллетенями, стали заполнять увеличенную форму протокола, и у меня голосов оказалось на 80 меньше, чем я насчитал. В итоге у меня украли 80 голосов», — сообщает несостоявшийся парламентарий.

Александр Ламдо также сообщает, что в участковой избирательной комиссии его жалобу на подсчёт голосов не приняли. Он отправил её в территориальную комиссию и прокуратуру.

Как сообщила лидер ямальских коммунистов Елена Кукушкина, наблюдатели от КПРФ зафиксировали фальсификации на выборах в гордуму Ноябрьска, «путём подрисовывания галочек за нужных кандидатов». В Салехарде «украли» голоса на трёх избирательных участках, считают коммунисты ЯНАО.

Напомним, на Ямале 8 сентября 2019 года прошло 10 избирательных кампаний.

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