Хартум, , 11:08 — REGNUM Африканский союз (АС) в пятницу, 6 сентября, отменил свое решение о приостановлении членства Судана в блоке. Это постановление положило конец трехмесячному исключению страны из АС, которое было действительно до формирования в Судане гражданского правительства после свержения президента Омара аль-Башира. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Членство Судана было приостановлено в июне 2019 года после насильственного разгона главной протестной площадки в Хартуме, во время которого, по заявлению оппозиционных врачей, десятки человек были убиты.

Однако после того, как в августе военные и гражданские партии, а также лидеры протеста подписали трехлетнее соглашение о разделе власти, Абдалла Хамдок был назначен премьер-министром. В четверг, 5 сентября, Хамдок сформировал первый с момента свержения Башира правительство Судана.

Члены Совета мира и безопасности АС в пятницу, 6 сентября, проголосовали за отмену приостановки членства Судана в блоке. Заседание Совета состоялось в столице Эфиопии Аддис-Абебе.

Министерство иностранных дел Судана поприветствовало это решение: «(Мы) используем эту прекрасную возможность, чтобы подтвердить нашу приверженность целям и задачам Африканского союза».

Напомним, что президент Омар аль-Башир был свергнут в апреле 2019 года. После чего власть в стране захватили генералы, провозгласившие переходный военный совет. Однако жители страны не прекращали демонстраций до тех пор, пока не было подписано соглашение о разделе власти с военными на трехлетний период до формирования гражданского правительства.