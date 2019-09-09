Куеда, , 10:56 — REGNUM В Пермском крае на муниципальных выборах депутатов в Куединское земсобрание кандидат от КПРФ обошёл кандидата от «Единой России».

По предварительным итогам, опубликованным на портале Избирательной комиссии Прикамья, пенсионер и депутат земского собрания шестого созыва Нина Корионова (КПРФ) набрала 252 голоса избирателей, тогда как за спикера прошлого созыва и единоросса Флорида Бадртдинова свои голоса отдали 214 человек.

Добавим, в Куединское земсобрание седьмого созыва по округу № 3 баллотировались четыре кандидата: выдвиженцы от КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и самовыдвиженец.

Напомним, 8 сентября в Прикамье завершились 23 избирательные кампании по выборам муниципальных депутатов.

Читайте ранее в этом сюжете: СМИ: в Прикамье «Единая Россия» получила 74% мандатов на местных выборах