Куеда, 9 сентября 2019, 10:56 — REGNUM В Пермском крае на муниципальных выборах депутатов в Куединское земсобрание кандидат от КПРФ обошёл кандидата от «Единой России».
По предварительным итогам, опубликованным на портале Избирательной комиссии Прикамья, пенсионер и депутат земского собрания шестого созыва Нина Корионова (КПРФ) набрала 252 голоса избирателей, тогда как за спикера прошлого созыва и единоросса Флорида Бадртдинова свои голоса отдали 214 человек.
Добавим, в Куединское земсобрание седьмого созыва по округу № 3 баллотировались четыре кандидата: выдвиженцы от КПРФ, ЛДПР, «Единой России» и самовыдвиженец.
Напомним, 8 сентября в Прикамье завершились 23 избирательные кампании по выборам муниципальных депутатов.
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