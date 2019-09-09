Сухум, , 10:54 — REGNUM Штаб Рауля Хаджимбы призвал лидера оппозиционной партии «Амцахара» Алхаса Квицинию признать победу действующего президента на выборах главы Абхазии, состоявшихся 8 сентября. Об этом сообщил 9 сентября в беседе с ТАСС кандидат в вице-президенты, баллотирующийся с Хаджимбой, Аслан Барциц.

Карта-флаг Абхазии © Fry1989

«Победа одержана, победа убедительная. Победа одержана Хаджимбой в честных выборах. […]. Поэтому, я думаю, что разумным будет признать итоги, поздравить, и на этом закончить эту выборную кампанию», — сказал Барциц.

Он отметил, что штаб Хаджимбы не будет вести переговоры с оппозицией по вопросу пересмотра итогов голосования.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Алхас Квициния в ночь на 9 сентября заявил о своем намерении оспорить данные по голосованию после объявления результатов избирательной комиссией. По предварительным данным действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба побеждает во втором туре выборов, получив 47,38% голосов. Его оппонент Алхас Квициния, получил 46,19%.

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