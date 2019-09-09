9 сентября 2019 | Время чтения 11 мин

Станислав Стремидловский, , 10:51 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Каждый человек имеет шанс исправить свои ошибки. Об этом, как передает Vatican News (Ватикан), папа Римский Франциск говорил во время молитвенного бдения с более чем ста тысячами юношей и девушек Мадагаскара. В своем обращении Святейший отец поблагодарил молодежь за прекрасный дар энтузиазма и радости, переданный через эти выступления, и ответил на прозвучавшие вопросы. Епископ Рима подчеркнул, что Господь дарует нам беспокойные сердца; Он приводит нас в движение и отправляет в путь. Поэтому ученик Христа должен двигаться, действовать и трудиться, зная, что Господь всегда поддерживает его и сопровождает. Каждый молодой человек ищет счастья, которое никто не сможет у него отнять, и поиск веры помогает нашему миру стать лучше и больше сообразоваться с Евангелием. Папа отметил, что христианин не может навешивать ярлыки на людей, которые оступились: их следует называть по имени, как это делает с нами Господь. Он называет нас не по нашим грехам, ошибкам, винам, ограничениям, а по имени. Постоянно напоминать о наших грехах и падениях — это прерогатива лукавого, но в глазах Бога каждый человек ценен, и Господь постоянно говорит об этом. На этой земле каждый человек имеет шанс исправить свои ошибки и начать все заново. Папа предостерег молодежь от иллюзий, которые обещают быструю и легкую радость, но в итоге бросают на полпути и сердце, и душу. Эти заблуждения отнимают жизненную силу, погружают в разного рода зависимости и ведут в замкнутый круг безысходности и горечи, особенно если это усугубляется несправедливыми социальными условиями. Но Господь первым заявляет, что погоня за иллюзиями ни к чему не приводит. Христос жив и хочет, чтобы каждый тоже жил, делясь с другими своими дарованиями и харизмой, поиском и навыками. Господь призывает нас, каждого по имени, следовать за Ним, чтобы уже здесь и сейчас мы становились учениками-миссионерами — с Христом всегда открываются новые перспективы.

Россия и Украина обменялись заключенными, сообщает La Croix (Париж, Франция). Обмен пленными — это бартерная сделка с большой долей цинизма. То, что произошло в субботу, 7 сентября, между Киевом и Москвой, не является исключением из правил. Конечно, можно приветствовать возвращение узников совести и других задержанных. Это успех для президента Украины Владимира Зеленского. Но пока рано рассматривать обмен как шаг к поиску политического решения конфликта между Украиной и «сепаратистами» в Донбассе, действующими при поддержке украинского могущественного соседа. Поэтому французские министры иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан и вооруженных сил Флоренс Парли встретятся со своими коллегами в Москве, чтобы обсудить такие сложные вопросы, как Украина, Сирия, Иран или ЦАР. По словам главы МИД Франции, они не испытывают наивности. Однако их визит подтверждает переориентацию президента Республики Эммануэля Макрона, который обеспокоен стратегическими последствиями западных торговых и политических санкций, принятых после «аннексии» Крыма в 2014 году. Санкции подталкивают Россию к Азии и замораживают диалог в Европе. Макрон вновь воплощает в жизнь концепцию европейской архитектуры безопасности, которая распространяется до Урала. Ставка смелая и противоречит другому видению главы государства: новому гуманизму, который объединит европейцев XXI века. Вчерашние местные выборы в России прошли в отрицании демократии. В этой стране-континенте, где пространство имеет такое же значение, как и время, смелость должна быть вооружена терпением.

В соборе Святой Софии в Стамбуле появились трещины, информирует KATHPRESS (Вена, Австрия). Повреждения обнаружили турецкие исследователи. Они считают, что без реставрационных работ трещины могут расшириться и поставить под угрозу здание в долгосрочной перспективе. Причины, судя по всему, в том, что собор находится в районе с интенсивным движением. При этом в целостности остается фундамент, он полностью нетронут, хотя Стамбул находится в зоне землетрясений. Кроме того, историк Зейнеп Ахунбай раскритиковал систему кондиционирования воздуха в этом памятнике исторического наследия. Но руководство музея защищает кондиционеры, мотивируя их эксплуатацию заботой о сотрудниках.

Маронитские епископы осудили атаку израильских беспилотников на Ливан и поддержали позицию ливанского правительства по этому вопросу, представленную Совету Безопасности ООН, рассказывает Agenzia Fides (Ватикан). Также епископат Маронитской католической церкви выразил признательность президенту Ливана Мишелю Ауну, который объявил в Ливане чрезвычайное экономическое положение, предложив не распространять новые налоги на людей с низкими доходами.

В авторитарных режимах падение важного чиновника никогда не бывает плодом придворного каприза или партийной ревности, пишет Terrasanta.net (Милан, Италия). Это относится и к Ближнему Востоку, одной из самых сложных стран с точки зрения политики и экономики, а именно Саудовской Аравии. В течение нескольких дней могущественный министр энергетики Халид аль-Фалих был жестко подрезан. Его министерство сначала утратило компетенции в горнодобывающей деятельности. Затем сам аль-Фалих был отстранен от должности президента Saudi Aramco, национального нефтяного гиганта. Министр расплачивается за неутешительную динамику цен на нефть. В течение лета нефть продавалась менее чем за 60 долларов за баррель, когда Саудовской Аравии нужна цена выше 80 долларов, чтобы свести концы с концами. Аль-Фалих был хорошим политиком, он убедил ОПЕК и Россию сократить добычу. Но результат оказался в конечном итоге разочаровывающим. Почему нефть стоит так мало? Эксперты предлагают два объяснения. Первое заключается в том, что запасы сланцевой нефти в США стабильны. Второе: торговая война между США и Китаем (но не только) пугает бизнес и замедляет экономику, вызывая страх перед глобальной рецессией.

Выборы ландтагов двух немецких восточных земель, Саксонии и Бранденбурга, хотя и принесли победу ХДС и СДПГ, показали хорошие результаты «Альтернативы для Германии» (АдГ), сообщает Polonia Christiana (Краков, Польша). Причины успеха AfD на востоке гораздо глубже, чем просто проблема миграции — это также вопрос идентичности и достоинства. Жители Восточной Германии считают, что западные соотечественники недооценивают их. В краткосрочной перспективе последствия успеха АдГ невелики. Однако в долгосрочной перспективе выбор может иметь большое значение. Партия укрепит структуры, будет более активно представлен в региональной политике и, следовательно, в средствах массовой информации. На востоке АдГ становится поистине «Фолькспартей» — народной партией. У поляков нет оснований поддерживать ее. Поляки чувствительны к немецкому национализму. Популярность АдГ на Востоке усложнит диалог с Германией по таким вопросам, как репарации или память убитых поляков во время войны.

Новый кардинал Жан-Клод Холлерих, председатель Комиссии епископских конференций Европейского союза (COMECE) в интервью National Catholic Register (Айрондэйл, США) призвал Католическую церковь уважать демократические институты. Если Великобритания проголосовала за Brexit, «мы должны уважать это, потому что мы не должны забывать, что Европа — это проект мира». Говоря о Европейском союзе в контексте разногласий Италии и Франции по Ливии (их национальные интересы расходятся, особенно в отношении источников нефти, контролируемых двумя странами), кардинал отметил: «Если бы ЕС не существовало, ситуация между Францией и Италией была бы критической. Была бы политическая конфронтация на всех уровнях. ЕС не является 100%-ным идеальным решением, он не может вмешиваться в Ливию, поскольку нет единства среди его институтов по этому вопросу. Но, по крайней мере, расхождения между Римом и Парижем не порождают прямой конфронтации между двумя странами. И это очень много. Поэтому мы должны сделать все возможное для защиты покоя во все более глобализирующемся мире. ЕС должен быть сохранен».

Возглавляющий Украинскую греко-католическую церковь архиепископ Святослав Шевчук побеседовал с корреспондентом Katolicka Agencja Informacyjna (Варшава, Польша). Для украинцев поляки не являются какими-то там иностранцами, потому что веками мы жили вместе на одной территории Речи Посполитой, сказал Шевчук. Поляки должны думать точно так же: украинцы не какой-то там иностранный народ. Говоря об Украине, униатский лидер увидел в ней на межцерковном уровне продолжение «нездоровой конкуренции и конфронтации». По его словам, после создания Православной церкви Украины (ПЦУ) происходит политическая инструментализация православия, причем не только со стороны Москвы. Кроме того, Украинская православная церковь Московского патриархата ожидает поддержки от нового правительства. Отношение УГКЦ с ПЦУ архиепископ назвал бы «осторожно оптимистичными». Как подчеркнул Шевчук, важно отметить, что публично объявлено о создании дорожной карты отношений двух Церквей, над которой будет работать совместная группа.

Украинский греко-католический архиепископ Борис Гудзяк рассказал Crux (Денвер, США), что он и его коллеги настойчивее, чем когда-либо, настаивают на визите папы Римского Франциска на Украину. Они считают, что эта поездка будет иметь решающее значение для прекращения конфликта в стране. Гудзяк заявил, что задержка понтифика с принятием приглашения вызвана, по крайней мере, частично опасением реакции со стороны Русской православной церкви, несмотря на постоянное внимание Франциска к Украине и его частые призывы к прекращению продолжающейся войны с «российскими сепаратистами». Как заявил униатский архиепископ, «мнение Москвы относительно чего-либо значительного для УГКЦ висит тенью над нами в течение 50 лет, с середины 1960-х годов». Он подчеркнул, что страх перед ответными действиями со стороны РПЦ определенно поясняет, почему папский визит на Украину еще не состоялся.

Для Католической церкви в турецкой Малой Азии после десятилетий застоя открываются новые возможности, но не хватает хорошо подготовленных сотрудников, пишет Kath.net (Линц, Австрия). Такую оценку дал апостольский викарий Анатолии епископ Паоло Биззети. Он подчеркивает, что в Турции есть много людей, которые хотят стать христианами. И это «не только потомки армянских и сирийских христиан». Они проходят длительную катехизацию, однако у Католической церкви в Турции недостаточно сотрудников, чтобы сопровождать этот процесс. В то же время есть люди, которые не хотят принимать христианство, но желают больше узнать о нем. Епископ Биззети, как и его предшественники, хотел бы иметь в Турции «подлинную религиозную свободу» и признание правосубъектности католических институтов. Без такого признания Католическая церковь в современной Турции сталкивается со многими трудностями в публичной деятельности. В то же время католики стараются активнее работать с беженцами — в том числе теми, кто пришел из Ирана и Афганистана.

Для жителей Костылева, отдаленной деревушки на Урале, православный монастырь Святого Космы стала единственным источником развлечений и общения благодаря клубу «За други своя», который был создан монахами, пишет AsiaNews (Рим, Италия). Бокс, страйкбол, занятия в художественной мастерской — все это проводится в катехизическом центре монастыря и в школьных спортзалах соседних сел Усть-Салда и Кордюково. Группа монахов первоначально прибыла в обитель из Екатеринбурга, чтобы посвятить себя отшельнической жизни в соответствии со строгими афонскими правилами, которые предусматривают непрерывное служение, упражнения в аскетизме и полное отречение от мирского. Но все пошло по-другому. Сегодня монастырь помогает взрослым, для которых открыт небольшой магазин и производство местных травяных чаев и варенья из шишек по уникальному рецепту. Сотрудники клуба и работники магазина не курят и не пьют, многие из них каждую неделю ходят на исповедь и присутствуют на воскресной литургии. Некоторые рабочие и бизнесмены, очарованные успехами общины, переехали в Костылево из других деревень и далекого Екатеринбурга. Обитель предлагает целый спектр социальных услуг. Даже местные неверующие решили разделить жизнь, работу и веселье с верующими. Как говорит рабочий-атеист Сергей, вначале «они казались фанатиками, но потом я понял, что они более нормальные, чем другие».

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты National Catholic Register; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала The Tablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского информационного портала Католицький Оглядач; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».