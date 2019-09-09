Пекин, , 10:51 — REGNUM Премьер Госсовета Китая Ли Кэцян 16−18 сентября нанесет официальный визит в Россию, заявила 9 сентября официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

По ее словам, Ли Кэцян нанесет официальный визит в Россию по приглашению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. Глава Госсовета КНР примет участие в 24-й регулярной встрече премьер-министров двух стран.

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Как сообщало ИА REGNUM, товарооборот между Россией и КНР с начала 2019 года увеличился на 4,5%. Рост стал возможен благодаря увеличению экспорта природных ресурсов в Китай, в то время как импорт остался на прежнем уровне.

В первую очередь Россия экспортирует в Китай нефть, руду и прочие минеральные продукты, древесину и изделия из нее. В ответ КНР экспортирует разнообразную технику, текстиль, товары народного потребления.

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