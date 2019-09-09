Иерусалим, , 10:51 — REGNUM Оговорка Биньямина Нетаньяху, который назвал британского премьера Бориса Джонсона Борисом Ельциным — это оговорка по Фрейду, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в понедельник, 9 сентября, комментируя информацию о выступлении премьер-министра Израиля.

Как сообщалось ранее, Нетаньяху во время одного из заседаний заявил, что только что вернулся из Лондона, «где встретился с премьер-министром Борисом Ельциным». На замечание присутствующих он ответил, что хотел проверить, внимательно ли они его слушают.

«Оговорка Биньямина Нетаньяху, который на заседании своего правительства назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона Борисом Ельциным, это, на мой взгляд, многозначительная оговорка. Такие называют «оговорками по Фрейду»: это когда какая-то мысль поселилась у тебя в голове и ты хотел бы, чтобы она осуществилась, но рационально отбрасываешь её как невозможную или ту, время которой ещё не пришло. Но это желание каким-то словом или жестом всё равно прорывается наружу.

Так, мне кажется, произошло и в данном случае. Тут ведь и внешнее сходство просматривается: Ельцин, вспомним, тоже первое время каким-то взъерошенным ходил!

Я не знаю точно отношения Биньямина Нетаньяху к Борису Ельцину, но думаю, что человек его политических взглядов, его государственного и личного опыта, не должен бы положительно относиться к политикам типа Бориса Ельцина.

Отсюда следует и его отношение к Борису Джонсону.

Остаётся вопросом, хочет Нетаньяху, чтобы Джонсон сделал с Великобританией то, что Ельцин сделал с Советским Союзом, или всё-таки нет. Момент-то сейчас для неё судьбоносный!» — отметил Михаил Демурин.