Киев, 9 сентября 2019, 10:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поставил чёткую задачу по срокам дальнейшего обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил помощник Зеленского Андрей Ермак 9 сентября в интервью «Украинской правде».
Ермак отметил, что в России остаются «сотни лиц», освобождения которых будет добиваться Украина.
Напомним, 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Значительную часть лиц, переданных Украиной России, составляют граждане самой Украины.
Как сообщало ИА REGNUM, после обмена президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Зеленским. Стороны согласились с тем, что проведённый обмен способствовал нормализации отношений между странами.
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