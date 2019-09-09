Киев, , 10:43 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский поставил чёткую задачу по срокам дальнейшего обмена удерживаемыми лицами с Россией, заявил помощник Зеленского Андрей Ермак 9 сентября в интервью «Украинской правде».

«Президент поставил четкую задачу всем, чтобы все это происходило очень быстро. И может даже с еще более быстрой динамикой», — рассказал он.

Ермак отметил, что в России остаются «сотни лиц», освобождения которых будет добиваться Украина.

«Мы каждый день работаем. Работа идет и в Минске, и на уровне государств. Поэтому, я надеюсь, что это только первый шаг, и мы не будем останавливаться ни на день», — рассказал он.

Напомним, 7 сентября Россия и Украина провели обмен удерживаемыми лицами по формуле «35 на 35». Значительную часть лиц, переданных Украиной России, составляют граждане самой Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, после обмена президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с Зеленским. Стороны согласились с тем, что проведённый обмен способствовал нормализации отношений между странами.

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