Москва, , 10:34 — REGNUM В России предлагают установить единый ценовой минимум на табачные издания. О разработке подобной инициативы и планах внести соответствующие поправки в российское законодательство сообщил первый заместитель председателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Сергей Катасонов (ЛДПР).

Игнатьев Н. Табак — яд. Брось курить! 1957 г

Он напомнил, что в настоящее время минимальная стоимость сигарет составляет 75% от максимальной розничной цены, и рассчитывается отдельно для каждой марки сигарет.

«Должен быть определённый и единый минимум, меньше которого легальная пачка сигарет стоить не может», — пояснил Катасонов.

Читайте также: В Минздраве рассказали о смертельной опасности электронных сигарет

По его словам, на сегодня большая часть всех сигарет не стоят дешевле 90 рублей. Минимальную цену на табак ещё только предстоит определить, однако уже сейчас предлагается установиться её, например, на уровне 85 рублей. Причём делать это должен не производитель, а государство. Катасонов отметил, что, согласно законопроекту, минимальная цена на табачные изделия будет зависеть от налоговой нагрузки и каждый год автоматически пересчитываться.

Также по теме: Повышается ставка акциза на табак

Автор нововведения уверен, что такая мера снизит доступность табачных изделий, а также поможет пресечь ввоз контрафактной и контрабандной продукции, которая попадает в страну в основном из ближнего зарубежья.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за последние семь лет распространённость табака среди взрослого населения снизилась с 38% в 2011 году до 29% в 2018 году. Кроме того, за последние 20 лет возраст приобщения к табаку заметно увеличился — раньше дети начинали курить до 10 лет, сейчас — в 13−14 лет.

Читайте ранее в этом сюжете: Госдума приравняет вейпы к сигаретам