Берлин, , 10:27 — REGNUM После гибели четверых пешеходов в результате наезда автомобиля в Берлине в Германии разгорелась дискуссия об опасности внедорожников для людей и окружающей среды, пишет газета Kurier.

Внедорожники становятся все более популярными среди жителей Германии, в то время как экоактивисты заявляют об их опасности для окружающей среды. 7 сентября после трагического ДТП в районе Митте около 500 человек собрались на митинг с плакатами «остановить моторизованное насилие» и назвали автомобили «орудиями убийства».

«Таким похожим на танки машинам не место в городе! Внедорожникам в наших городах делать нечего!» — заявил руководитель администрации района Штефан фон Дассель.

Экологическая организация Deutsche Umwelthilfe начала дискуссию в Twitter, подняв вопрос об опасности такого типа автомобилей для людей и окружающей среды. Однако как заметили многие скептики, вес автомобиля не играет такой роли, как скорость: малолитражка может так же налететь на толпу людей, погубив жизни.

Как сообщало ИА REGNUM, вечером 6 сентября автомобиль Porsche Macan на высокой скорости врезался в группу пешеходов, идущих по переходу. Погибли четыре человека, в том числе трехлетний ребенок. По одной из версий, 42-летнему водителю стало плохо за рулем.

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