Москва, , 10:28 — REGNUM При подведении итогов и подсчёте голосов на выборах в Московскую городскую думу нарушений не было. Об этом во время пресс-конференции 9 сентября сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Нарушений никаких нет, были два сигнала, которые мы рассматривали, наши члены комиссии выезжали, факты не подтвердились, все нормально. Подведение итогов — ни одной жалобы ни от наблюдателей, ни от членов комиссии», — заявил Горбунов.

Также глава Мосгоризбиркома отказался оценивать результаты выборов. По его словам, делать прогнозы и давать оценки — задача политологов и политиков, в то время как перед избирательной комиссией столицы стоят другие задачи.

«Наша задача была организовать голосование и провести его в соответствии с законом. Считаю, что эту функцию мы выполнили на 100%», — отметил Горбунов.

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