Москва, , 10:17 — REGNUM Окончательная явка на выборах в Московскую городскую думу составила 21,77% избирателей. Об этом сообщил председатель Московской городской избирательной комиссии Валентин Горбунов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Выборы депутатов Московской городской Думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

Также глава Мосгоризбиркома заявил, что подсчёт голосов на выборах в Мосгордуму завершён.

«Все протоколы подписаны и введены в ГАС «Выборы». Явку вы видите — 21,77%. Явка на полпроцента выше прошлых выборов», — отметил Горбунов.

Председатель Мосгоризбиркома напомнил, что 26 мандатов получают самовыдвиженцы, 13 мандата — КПРФ и по три мандата «Справедливая Россия» и «Яблоко». При этом на дому в этот раз проголосовало более 118 тысяч москвичей.

Добавим, что из 26 самовыдвиженцев 25 поддержаны «Единой Россией», один избранный депутат — партией «Яблоко».

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