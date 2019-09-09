Брянск, , 10:11 — REGNUM Избирательная комиссия Брянской области 9 сентября опубликовала данные по выборам депутатов региональной думы седьмого созыва. По состоянию на 06:45 лидирует «Единая Россия» — именно за эту политическую партию отдали свои голоса 64,94% избирателей. Два политических объединения не смогли преодолеть 5% барьер, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Флаг партии «Единая Россия» Иван Шилов © ИА REGNUM

Со значительным отрывом на втором месте по итогам голосования КПРФ, у партии 12,25% голосов. Чуть меньше набрал список ЛДПР — 11,96%. «Справедливая Россия» получает 4,94%, а политическая партия «Гражданская Платформа» только 3,90%.

Явка избирателей по данным на 8 сентября на 18:00 составила 43,65%.