Орел, , 10:10 — REGNUM Результаты выборов на двух избирательных участках в Орловской области, где проходили выборы депутата Госдумы седьмого созыва, могут отменить. Причиной могут стать нарушения — в сети появилось видео с вбросом бюллетеней на участках, информация прозвучала в ЦИК. В областной избирательной комиссии проводят проверку.

«Там, где есть сомнения, где выявляете нарушения, отменяйте нещадно. И обязательно выявляйте, по чьей это вине. Нарушители не должны уйти от ответственности», — заявила Элла Памфилова.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки почти 100% протоколов УИК на дополнительных выборах в Госдуму лидирует Ольга Пилипенко, выдвинутая «Единой Россией», — с результатом 53,62%.

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