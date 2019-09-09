Пермь, , 10:08 — REGNUM В Пермском крае, по предварительным данным, на выборах муниципального уровня большинство депутатских мандатов досталось партии «Единая Россия», а явка составила 29%, сообщают СМИ.

«Единая Россия» получила 74% мандатов. От ЛДПР победу одержали десять кандидатов в Чусовском, Добрянском, Ильинском, Куединском, Осинском, Сивинском, а также Суксунском городских округах. Без мандатов остались кандидаты от «Яблока» и других малых партий, отмечает «Эхо Москвы в Перми».

Напомним, 8 сентября в Прикамье завершились 23 избирательных кампании. На кону стоял 341 мандат, на который претендовали 1114 зарегистрированных кандидатов. В течение дня работало 584 избирательных участка.