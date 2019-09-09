Чита, , 10:06 — REGNUM Экс-глава Забайкальского края Константин Ильковский, комментируя итоги ИА «Чита.Ру» итоги губернаторских выборов, состоявшихся 8 сентября 2019 года, пожелал региону, чтобы победитель гонки — Александр Осипов — проработал в новой должности не меньше двух сроков.

«Чтобы губернатор состоялся, для этого надо отработать два срока. Я для края желаю, чтобы Осипов переизбрался на второй срок», — сказал Ильковский.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в феврале 2016 года Владимир Путин досрочно уволил тогда ещё губернатора Забайкальского края Константина Ильковского из-за невыполнения обязательств регионов по переселению граждан из аварийного жилья.

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Без губернатора Забайкалье осталось осенью 2018 года, после того, как в добровольную отставку попросилась Наталья Жданова. Врио губернатора края Александр Осипов на выборах 8 сентября 2019 года получил самую большую поддержку из всех российских претендентов в главы региона. За него проголосовали почти 250 тысяч человек или 89,62%.

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