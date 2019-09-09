Степанакерт, 9 сентября 2019, 09:59 — REGNUM В столице Нагорного Карабаха Степанакерте завершился подсчет голосов на выборах главы города, сообщает Центральная избирательная комиссия (ЧИК) республики.
Отмечается, что главой города избран Давид Саргсян, набравший 7 787 голосов (37%). Далее идут Григорий Саакян, получивший 4 765 голосов (22,6%) и Арег Авагян (3 125 — 14,8%).
Всего в голосовании приняли участие 21 тыс. избирателей из 39 тыс., явка составила 55,5%.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Нагорном Карабахе прошли выборы в органы местного самоуправления в 228 общинах, в том числе в Степанакерте.
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