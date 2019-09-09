Уфа, , 09:56 — REGNUM Инаугурация главы Башкирии Радия Хабирова состоится 19 сентября. Об этом было заявлено на оперативном совещании в правительстве региона 9 сентября.

Радий Хабиров напомнил, что в настоящее время готовится документ, который определит стратегию развития республики до 2024 года. Он основан на майском указе президента России Владимира Путина и национальных проектах, но будет конкретизирован в разрезе республики и муниципалитетов.

Это документ, на который мы будем ориентироваться в нашей деятельности. В нём, в частности, будут содержаться поручения Правительству и главам муниципалитетов, — сказал Радий Хабиров.

Огласить его руководитель региона намерен 19 сентября после вступления в должность главы Башкирии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на выборах главы Башкирии Хабиров набрал более 82% голосов избирателей.