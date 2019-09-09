Волгоград, , 09:56 — REGNUM Избирательная комиссия Волгоградской области 9 сентября в 06:45 обновила данные по выборам депутатов в региональный парламент по единому округу. Большинство жителей области проголосовало за «Единую Россию» — политическая партия набрала 48,50% голосов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

На втором месте закрепилась КПРФ — 19,60% голосов, замыкает тройку лидеров ЛДПР с 14,65%. «Справедливая Россия» на этих выборах набрала 8,12%, а «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» — 6,37%. В списки избирателей были внесены 1 812 946 человек. Недействительными оказались 20 457 бюллетеней.

Данные по одномандатным округам пока не опубликованы.