Джакарта, , 09:52 — REGNUM Правительство Индонезии через министерство иностранных дел страны выразило соболезнования в связи с кончиной бывшего президента Зимбабве Роберта Мугабе, сообщает Sindonews.

«Индонезия выразила глубочайшие соболезнования в связи с кончиной бывшего президента и отца-основателя Республики Зимбабве Роберта Мугабе в Сингапуре в возрасте 95 лет», — говорится в сообщении МИД Индонезии.

Издание отмечает, что растущее недовольство руководством Роберта Мугабе и ряд других проблем вызвали военную интервенцию, процесс импичмента парламента и массовые уличные демонстрации в стране. 21 ноября 2017 года Роберт Мугабе объявил о своей отставке.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил о присвоении бывшему главе государства Роберту Мугабе звания национального героя.

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