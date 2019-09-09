Кызыл, , 09:50 — REGNUM Главе ЦИК России Элле Памфиловой доложили о жалобах от участковых избирательных комиссий Тувы на действия наблюдателей от ЛДПР. Последние, как сообщается, мешают подсчитывать голоса после завершения выборов.

Элла Памфилова Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Передо мной лежит мое письмо на имя прокурора республики: наблюдатель от ЛДПР препятствует осуществлению участковыми избирательными комиссиями их законных действий по подсчету голосов. На сейчас у меня таких девять участков», — передаёт РИА Новости слова представители республиканского избиркома.

Он добавил, что наблюдатели от ЛДПР приехали из Красноярска во главе с депутатом Госдумы Сергеем Натаровым. Как сообщало ИА REGNUM, ранее политик написал на своей странице в «Фейсбук» о нападении на группу наблюдателей и журналистов, ехавших в Туву на автобусе. Неизвестные всадники остановили автобус и прокололи колёса.

Элла Памфилова отметила в свою очередь, что получает каждый день по несколько телеграмм от лидера либерал-демократов Владимира Жириновского.

«Я срочно прошу направить ему ответную телеграмму, на каком основании, нет ли злоупотребления служебным положением: если за счет партии, это одно дело, пусть едут, а если за счет денег Государственной Думы, то это безобразие — лишить зарплаты. И так далее. Жестко привлекайте правоохранительные органы, чтобы неповадно было. Нужно обеспечивать права избирателей, а не мешать избирательному процессу», — заявила глава ЦИК.

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