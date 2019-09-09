Нальчик, , 09:49 — REGNUM Подведены предварительные итоги выборов в парламент Кабардино-Балкарии шестого созыва. По итогам голосования победу в них одержала партия «Единая Россия», набрав 65,79% голосов избирателей.

Результаты КПРФ — 12,75%, «Справедливой России» — 10,44%, ЛДПР — 5,13%, партии «Зеленых» — 5,09%, «Гражданской платформы» — 0,62%.

Согласно республиканскому законодательству о выборах в парламент, в законодательный орган проходят пять партий из шести, набравшие более 5% голосов избирателей.

Предварительно известно, что из 70 депутатских мандатов 50 достанется «Единой России», КПРФ — девять, «Справедливой России» — семь, по два мандата у ЛДПР и «Зеленых».

Напомним, выборы в парламент Кабардино-Балкарии шестого созыва состоялись 8 сентября в единый день голосования. В них приняли участие, по предварительным данным, около 60% избирателей. Они голосовали за шесть партийных объединений. Выборы народных избранников в регионе проходят по пропорциональной системе.

Отметим, что явка на выборах в парламент республики пятого созыва в 2014 году была несколько больше — около 70%. За 70 депутатских мандатов боролись 433 кандидата, зарегистрированные от девяти политических партий: «Единой России», «Справедливой России», «Яблока», КПРФ, ЛДПР, «Родины», «Зеленых», «Патриотов России» и «Союза труда».

По итогам выборов в парламент прошли те же пять партий, что и на вчерашних выборах. 50 мандатов в парламенте получило региональное отделение партии «Единая Россия», по восемь мандатов — КПРФ и «Справедливая Россия», по два — ЛДПР и партия «Зеленые».