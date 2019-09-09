Ярославль, , 09:49 — REGNUM «Единая Россия» одержала победу на большинстве выборов в местные советы и органы исполнительной власти в Ярославской области. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в избирательной комиссии Ярославской области.

Выборы

Выборы депутатов и глав поселений проходили в 11 районах области. Единороссы одержали победу во все советы кроме двух. Лидерами протестного голосования стали Пошехонье и Данилов. В совете городского поселения Данилов будет 9 коммунистов, по одному справедливороссу и самовыдвиженцу, а также 4 представителя «Единой России». В Пошехонском городском совете коммунисты получат 6 мест из 10. Стоит отметить, что в остальных поселениях этих районов единороссы взяли большинство мандатов.

Знаковую победу КПРФ одержало в Рыбинске, где проходили довыборы в муниципальный совет. Там победу, несмотря на сильное давление, одержал Денис Николаев.

А вот в Ярославском районе, где коммунисты вели активную агитационную кампанию, КПРФ скорее провалилось. В местные советы прошли единицы. Наиболее известные из кандидатов-победителей — экоактивистка Анна Головина (Кузнечихинское поселение) и помощник председателя фракции КПРФ в облдуме Александра Воробьева Татьяна Шамина.

Главами поселений в Ярославском районе стали исключительно кандидаты от «Единой России: Наталья Печаткина в Туношенском поселении, в Лесной поляне — Сергей Вьюнов, в Заволжском поселении — Наталия Ашастина, в Ивняковском — Ирина Цуренкова.

В Борисоглебском районе в Высоковском сельском поселении победила кандидат от «Справедливой России» Вера Ермолина. В Гаврилов-Ямском районе в Великосельском поселении главой станет самовыдвиженец Виталий Водопьянов. Примечательно, что Водопьянова поддерживчал бывший губернатор области Анатолий Лисицын. В Пошехонском районе главой Ермаковского сельского поселения будет самовыдвиженец Сергей Полетаев, который также выдвигался в депутаты городского поселения Пошехонье от КПРФ.

А вот потомок купеческого рода Понизовкиных Владимир Понизовкин не смог стать депутатом на своей исторической родине в Красном Профинтерне. Его предки по сути основали поселок, построив здесь крахмало-паточный завод. Однако избраться у него не получилось.

В итоге в результате местных выборов расклад политических сил в Ярославской области существенно не поменялся. «Единая Россия» на селе по-прежнему сохраняет сильные позиции. Оппозиции удалось одержать ряд точечных побед либо в проблемных районах (Данилов и Пошехонье), либо там, где у нее традиционно сильные позиции («Справедливая Россия» в Борисоглебском).

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