Элиста, , 09:49 — REGNUM Врио главы Калмыкии Бату Хасиков поблагодарил жителей Калмыкии, отдавших голоса в его поддержку, а также выразил благодарность президенту РФ Владимиру Путину.

«После подсчета 70% бюллетеней стало известно, что более 80% жителей Калмыкии оказали мне доверие и поддержку. Спасибо вам. Спасибо каждому, кто отдал голос в мою поддержку. Своими голосами вы поддержали не только меня, но и решение Владимира Путина, который в марте назначил меня на должность временно исполняющего обязанности Главы Республики. Хочу выразить огромную благодарность и Владимиру Владимировичу. Также хочу выразить благодарность тем, кто сомневался во мне: ваше недоверие мотивировало меня с еще большим рвением погружаться в проблемы региона и искать пути их решения», — говорится в обращении Хасикова.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам обработки более 95% протоколов УИК на выборах главы Калмыкии побеждает Бату Хасиков («Единая Россия»), с марта 2019 года исполнявший обязанности руководителя республики.