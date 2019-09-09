Сухум, , 09:44 — REGNUM Действующий президент Абхазии Рауль Хаджимба по предварительным данным Центризбиркома побеждает во втором туре выборов, получив 47,38% голосов. Его оппонент, лидер оппозиционной партии «Амцахара» («Родовые огни») Алхас Квициния, получил 46,19%, об этом сообщает 9 сентября ТАСС.

Рауль Хаджимба Presidentofabkhazia.org

Как заявляли ЦИК республики, международные наблюдатели из России, Южной Осетии, ЛНР и ДНР, второй тур выборов прошел без нарушений. По предварительным данным явка составила 65,98%. По словам главы ЦИК Тамаза Гогия, 3 154 человек проголосовали против всех.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, после окончания голосования кандидаты вели собственный подсчет голосов: данные поступали от наблюдателей, которые присутствовали на всех 154 участках. По информации штаба Хаджимбы, по итогам обработки 99,5% бюллетеней действующий президент набрал 49,3% голосов, а Квициния — 47,55%.

Квициния в ответ заявил, что будет оспаривать результаты, так как, по его мнению, «ни один кандидат из нас двоих не набрал нужное количество голосов, чтобы стать президентом».

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