Красногорск, , 10:14 — REGNUM В Подмосковье явка избирателей на муниципальных выборах 8 сентября 2019 года по предварительным подсчетам составила 20,46%. Результаты голосования на одном из участков в Сергиевом Посаде решено отменить. Об этом заявил председатель Избирательной комиссии Московской области Илья Березкин, сообщается на портале ведомства.

По словам Березкина, итоговая цифра явки после окончательного подсчета может быть скорректирована, но не на много. Он также рассказал, что за 8 сентября в региональное отделение ЦИК поступило 183 видеообращения с докладами о обстановке от председателей и членов комиссий избирательных участков.

«Самая сложная ситуация произошла на одном из 153 избирательных участков в Сергиевом Посаде. Насколько мне известно территориально-избирательная комиссия уже приняла решение об отмене результатов на данном участке, исходя из совокупности всех фактов», — заявил Илья Березкин.

В целом выборы в Московской области назвали успешными, а число жалоб — незначительным.

«…Жалоб было немного и я уверен, что волеизъявлений граждан жителей Подмосковья мы учли с точностью до сотых процентов», — добавил Березкин.

Напомним, как ранее сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 8 сентября 2019 года прошли выборы в советы депутатов городских округов. Голосование проводилось в 31 муниципалитете области. 2,5 тыс. кандидатов в депутаты претендовали на 584 мандата. Работали 1,5 тыс. участков избирательных комиссий. За ходом голосования следили почти 6 тыс. наблюдателей, из них 1545 наблюдателей от общественных палат.

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