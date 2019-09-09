Нарьян-Мар, , 09:37 — REGNUM В Ненецком автономном округе подвели предварительные итоги единого дня голосования. Явка на выборах составила 29,77%. Об этом ИА REGNUM сообщили в окружном избиркоме.

Напомним, 8 сентяря в регионе состоялись дополнительные выборы в Собрание депутатов НАО, выборы в органы местного самоуправления Нарьян-Мара и Заполярного района, сельских поселений, а так же выборы глав Колгуевского и Хоседа-Хардского сельсовета.

Жители окружной столицы, зарегистрированные на территории одномандатного округа № 8 «Городецкий», выбирали депутата Собрания депутатов Ненецкого округа. Здесь состоялись дополнительные выборы после того, как избранный в 2018 году депутат Римма Галушина стала представителем Ненецкого автономного округа в Совете Федерации Федерального Собрания РФ. Победу на выборах в окружной парламент одержал кандидат от партии «Единая Россия» Андрей Попов. Его кандидатуру поддержали 50,4% избирателей.

Оппонент Попова от КПРФ Татьяна Антипина получила поддержку 26,5% избирателей. Третьим по числу набранных голосов оказался представитель ЛДПР Андрей Жинь — он набрал 9,6% голосов.