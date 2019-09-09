Липецк, , 09:36 — REGNUM В Липецкой области по итогам обработки 99,89% бюллетеней на выборах главы региона лидирует Игорь Артамонов, за которого проголосовали 67,29% избирателей, или более 294 тысяч человек.

Андрей Григорьев набрал 2,89% (12,5 тыс. голосов), Лариса Ксенофонтова — 4,6% (20,1 тыс.), Андрей Плотников — 3,19% (13,9 тыс.), Сергей Токарев — 20,03% (87,7 тыс. голосов).

Явка избирателей в среднем по региону превысила 47%. В 2014 году, на прошлых губернаторских выборах, она была ниже — 43%.

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