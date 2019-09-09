Братск, Иркутская область, , 09:31 — REGNUM На муниципальных выборах в Братске — одном из самых крупных городов Иркутской области — победил действующий мэр, Сергей Серебренников. Согласно предварительным данным ЦИК РФ, этот кандидат (самовыдвижение) заручился поддержкой более 50% голосов избирателей, тогда как его ближайший соперник — олимпийски чемпион, бобслеист Александр Зубков («Справедливая Россия») получил немногим более 13%.

Как уже сообщало ИА REGNUM, 8 сентября 2019 года в Иркутской области при явке 30,4% состоялось 68 муниципальных выборов. Иркутские единороссы уже заявили, что их кандидаты победили в 11 из 13 мэрских избирательных кампаниях. Тем не менее, в ходе совещания российского премьер министра, председателя партии «Единая Россия»Дмитрия Медведевас представителями выборных регионов в ЦИК в Москве было заявлено, что во многом успеху «Единой России» способствовали визиты президента Владимира Путина в Приангарье.

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