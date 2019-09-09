Ростов-на-Дону, , 09:30 — REGNUM В Ростове-на-Дону в единый день голосования состоялись дополнительные выборы в гордуму. Горожане определили судьбу четырех мандатов, освободившихся после выборов в Законодательное собрание региона.

Так, по информации облизбиркома, в Ворошиловских округах №№ 1 и 2, в Кировском округе № 11 победу одержали кандидаты от партии «Единая Россия». В Октябрьском округе № 14 победил самовыдвиженец.

ИА REGNUM напоминает, что жители Азова, Таганрога и Батайска 8 сентября сформировали новый состав городских дум. В 14 муниципалитетах состоялись выборы депутатов местных парламентов. Явка на Дону не дотянула и до 25%.

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