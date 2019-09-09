Улан-Удэ, , 09:30 — REGNUM Новоизбранный мэр Улан-Удэ, действующий пока врио главы администрации города Игорь Шутенков назвал прошедшие 8 сентября выборы конкурентными.

«Эти выборы были очень конкурентными. И сейчас, когда предвыборные баталии позади, считаю нужным объединить усилия и работать на благо нашего города», — написал он на своей странице в «Фейсбук».

Он добавил, что принятый план развития Улан-Удэ был не его предвыборной программой, а рабочим планом на ближайшие пять лет.

Как сообщало ИА REGNUM, после обработки 100% протоколов Игорь Шутенков набрал 52,5%, или 54 142 голоса горожан. За занявшего второе места кандидата от КПРФ Вячеслава Мархаева проголосовали 36,6% избирателей.

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