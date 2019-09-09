Курган, , 09:31 — REGNUM Победа Вадима Шумкова на выборах губернатора Курганской области предсказывалась и прогнозировалась задолго до выборов. Курганцы лишь подтвердили, что им необходим деятельный глава региона, способный привлечь инвестиции в экономику и социальный сектор, сообщила корреспонденту ИА REGNUM руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

«У главы Курганской области Вадима Шумкова складывается интересная, продвинутая, современная команда единомышленников. И он демонстрирует новый стиль управления, отличный от стиля прежнего губернатора Алексея Кокорина. Это открытость и доступность власти, её способность разговаривать с людьми понятно и внятно. Быстрая реакция на возникающие проблемы. Кроме того, Шумков прекрасный лоббист интересов Курганской области на федеральном уровне. Активно привлекает инвестиции в экономику и социальный сектор», — отметила политолог Екатерина Соколова.

Главная черта, которая объединяет вчерашних врио губернаторов Челябинской и Курганской областей Алексея Текслера и Вадима Шумкова, по мнению эксперта, что они не ждут, когда люди прибегут и громко им пожалуются, а сами много ездят и открыто, без боязни, общаются с жителями своих регионов.

Тем временем избирательная комиссия Курганской области подвела итоги по обработке большинства бюллетеней на выборах губернатора Зауралья. Явка избирателей составила 42,6% — на 3% больше, чем в 2014 году. Вадим Шумков набрал на данный момент 80,86% голосов избирателей. Представитель КПРФ Яков Сидоров набрал 9,7% голосов от общего числа избирателей, Татьяна Майборода от «Справедливой России» — 4,7%, Юрий Ярушин, выдвинутый ЛДПР, — 3,33%.

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